Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου οικοδόμου, που το πρωί της Παρασκευής, 22 Αυγούστου, δολοφόνησε τη 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, στον Βόλο.

Ο δράστης, Παντελής Ν., είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον, η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει πως είχε μεταφερθεί τον Ιούνιο, με εισαγγελική εντολή, σε ψυχιατρική κλινική για εξέταση και παρέμεινε για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος, αλβανικής καταγωγής, είχε μεταφερθεί στις 28 Ιουνίου, από αστυνομικούς, στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου για ακούσια εξέταση, έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας. Οι γιατροί είχαν αποφανθεί ότι χρειαζόταν νοσηλεία και είχε παραμείνει στο νοσοκομείο.

Το ποινικό παρελθόν του δολοφόνου

Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια των Αρχών για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Το 2018 φαίνεται να είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης 4,5 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.

Με εργαλείο ψησταριάς σκότωσε τη 36χρονη

Ένα από τα τέσσερα παιδία του ζευγαριού είπε στην αστυνομία πως ο 40χρονος πατέρας τους σκότωσε τη Μαριόλα Ν. με εργαλείο ψησίματος.

Η 36χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αλβανία, φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, ενώ ο 40χρονος μετά το έγκλημα έχει εξαφανιστεί και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπίσουν. Μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 6 έως 18 ετών.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά»

Τραγική φιγούρα η 16χρονη κόρη, που είπε κλαίγοντας στις Αρχές: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά». Η ίδια μιλώντας στο gegonota.news, αποκάλυψε πως οι γονείς της είχαν συχνούς καβγάδες.

Στον μοιραίο τσακωμό, που έγινε σήμερα το πρωί στο σπίτι τους, ο άνδρας μαχαίρωσε την άτυχη γυναίκα, η οποία έτρεξε έξω από το διαμέρισμα για να γλιτώσει από τη μανία του.

Εκείνος όμως την κυνήγησε, κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε ξανά. Τότε, η 36χρονη έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο 40χρονος, βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, τράπηκε αμέσως σε φυγή.

«Δεν ξέρω γιατί μάλωσαν», είπε στο gegonota.news η 16χρονη κόρη τους, σημειώνοντας ότι ο πατέρας της ζήλευε τη σύζυγό του και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, επικαλούμενο πηγές από το Νοσοκομείο, η 36χρονη φέρεται να κατέληξε μετά την πτώση της πάνω στην τζαμαρία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».