Συνεχίζονται οι έρευνες του Λιμενικού, τόσο στη θαλάσσια περιοχή, όσο και στις ακτές, προκειμένου να εντοπιστεί ο Τούρκος κρατούμενος, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει με χειροπέδες τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, ανοιχτά της Χίου, πηδώντας στη θάλασσα από πλοίο της γραμμής.

Προς το παρόν, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του. Οι Αρχές εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο να υπήρξε προμελετημένο σχέδιο απόδρασης, ενδεχομένως με τη συνδρομή συνεργών που τον περίμεναν σε σκάφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του κρατουμένου από τη Μυτιλήνη στις φυλακές Κορυδαλλού. Παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό συνεχή φρούρηση από τέσσερις αστυνομικούς (τρεις ειδικούς φρουρούς και έναν υπαρχιφύλακα), ο Τούρκος – που κατηγορείται για διακίνηση μεταναστών – εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή που επιβάτης άνοιξε την πόρτα προς το κατάστρωμα, σηκώθηκε από το σημείο όπου κοιμόταν και μέσα σε δευτερόλεπτα κατάφερε να βγει έξω και να πηδήξει στη θάλασσα.

Η στιγμή που ο κρατούμενος βουτάει στη θάλασσα

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο διακινητής βούτηξε στη θάλασσα προβλήθηκε από το Δελτίο Ειδήσεων του ANT1.

Επιβάτες του πλοίου της γραμμής Χίος – Λέσβος, τον είδαν και τράβηξαν βίντεο, ενώ μέλη του πληρώματος έστρεψαν επάνω του έναν προβολέα για να μην χάσουν επαφή μαζί του. Στο βάθος φαίνονται φώτα από στεριά.

Υπό κράτηση οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο

Ο Εισαγγελέας διέταξε την κράτηση των τεσσάρων αστυνομικών που ήταν παρόντες όταν διέφυγε ο κρατούμενος και πήδηξε στη θάλασσα, (τρεις ειδικοί φρουροί και ένας υπαρχιφύλακας), άπαντες υπηρετούντες στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού.

Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.