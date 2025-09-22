Από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 17-9-2025, -2- ημεδαποί, ηλικίας 58 και 23 ετών κατηγορούμενοι για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, παράνομη κατακράτηση και βία, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, 58χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος, πρώτες πρωινές ώρες της 16-9-2025, έπιασε από τον λαιμό και επιτέθηκε με γροθιές σε βάρος 26χρονου αλλοδαπού, εργαζόμενου στην επιχείρησή του, με αφορμή διαφωνία στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 58χρονος απηύθυνε υβριστικές εκφράσεις και απειλές, θίγοντας την εθνική καταγωγή του 26χρονου εργαζομένου του ενώ ο 23χρονος υπάλληλος του καταστήματος κατ’ εντολή του 58χρονου, κλείδωσε το κατάστημα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η επίθεση και αφαίρεσε προσωρινά από τον 26χρονο το κινητό του τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.