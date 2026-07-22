Στα χέρια των αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) έπεσε ένας 56χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος είχε εγκαταστήσει ειδικό μηχανισμό για να παραποιεί τα δεδομένα του ταχογράφου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις Αφίδνες, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργεί η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό δίκτυο.

Έλεγχος και αποκάλυψη της απάτης

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο βαρέως τύπου όχημα, οι αστυνομικοί εξέτασαν εξονυχιστικά τη συσκευή του ταχογράφου και τα φύλλα καταγραφής ταχύτητας.

Εκεί διαπίστωσαν ότι ο 56χρονος είχε τοποθετήσει παράνομη συσκευή αλλοίωσης των στοιχείων, την οποία μάλιστα χειριζόταν εξ αποστάσεως με τηλεχειριστήριο.

Πώς «παρέκαμπτε» τα όρια οδήγησης

Με τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία, ο οδηγός μπλόκαρε την καταγραφή της πραγματικής δραστηριότητας του οχήματος. Ετσι, απέκρυπτε τις πραγματικές ώρες οδήγησης και τις υποχρεωτικές περιόδους ανάπαυσης.

Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με την Τροχαία, καθιστούσε τη μετακίνηση του φορτηγού ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου λόγω της κόπωσης του οδηγού.

Στον Εισαγγελέα με βαρύ πρόστιμο

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράλληλα, του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.