Ρεπορτάζ: Πέτρος Πετρόπουλος

Οργή προκαλεί η κρατική αναλγησία σε βάρος ενός 55χρονου δικαιούχου αναπηρικού επιδόματος, ο οποίος είναι σε απόγνωση, καθώς είναι αναγκασμένος να ζει χωρίς ευρώ έως και έξι μήνες, λόγω γραφειοκρατίας και ασυνεννοησίας των συναρμόδιων φορέων, και συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για ένα ακόμη παράδειγμα διοικητικής δυσλειτουργίας και έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας, που έρχεται στο φως μέσα από την καταγγελία που κάνει στη «Ζούγκλα», συμπολίτης μας με μόνιμη αναπηρία 67%.

Παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του 2026 η αναπηρία του κρίθηκε εφ’ όρου ζωής, ο Μ.Μ. βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν επισκέφθηκε το ΑΤΜ στα τέλη Ιουλίου, διαπιστώνοντας ότι το επίδομα των 338 ευρώ —το μοναδικό του εισόδημα— δεν είχε πιστωθεί στον λογαριασμό του…

Όπως αποδείχθηκε, μετά από δικές του ενέργειες και επικοινωνία με την τράπεζά του αλλά και τη γραμμή 1555, ο ΟΠΕΚΑ (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) προχώρησε στη διακοπή της καταβολής του επιδόματος.

Θα πρέπει να περιμένει έως και… έξι μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης από ΟΠΕΚΑ-ΕΦΚΑ

Αιτία για τη διακοπή καταβολής του επιδόματος στον 55χρονο δεν είναι κάποια αλλαγή στην κατάσταση του δικαιούχου, αλλά η διαδικασία επαληθεύσεων…

Συγκεκριμένα, όπως του είπαν, ο ΟΠΕΚΑ αναμένει απάντηση από τον ΕΦΚΑ σχετικά με την ύπαρξη ενσήμων ή δικαιώματος σε σύνταξη.

Ωστόσο, το αίτημα για διασταύρωση στοιχείων προσκρούει στην έλλειψη άμεσης ψηφιακής διασύνδεσης μεταξύ των δύο φορέων. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω συμβατικής αλληλογραφίας, γεγονός που συνεπάγεται τεράστιες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε ο καταγγέλλων (τα πλήρη στοιχεία του είναι στη διάθεσή της «Ζούγκλας») η διαδικασία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο, ίσως και για… έξι μήνες!

Δηλαδή ένας άνθρωπος με σοβαρά προβλήματα υγείας, που θα έπρεπε να τυγχάνει προστασίας από το κράτος, είναι αναγκασμένος να ζήσει χωρίς επίδομα και χωρίς εισόδημα για μήνες.

Όπως είπε ο ίδιος, η κατάσταση αυτή δημιουργεί στον ίδιο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Ο δικαιούχος, ζώντας μόνος και χωρίς καμία υποστήριξη ή δυνατότητα δανεισμού, καλείται να καλύψει βασικές ανάγκες διαβίωσης χωρίς κανένα απολύτως εισόδημα, για άγνωστο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των καθυστερήσεων της κρατικής μηχανής.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση παρέμβαση και επιτάχυνση των διασταυρώσεων μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε η γραφειοκρατία να μην λειτουργεί σε βάρος των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος που αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα, κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την ηγεσία των συναρμόδιων υπηρεσιών (ΟΠΕΚΕΠΕ-ΕΦΚΑ), προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια της γραφειοκρατίας και να δοθεί επιτέλους λύση.

Οι δηλώσεις του δικαιούχου αναπηρίας στη «Ζούγκλα»: