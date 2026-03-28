Μια συγκλονιστική ανθρωπιστική τραγωδία σημειώθηκε στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, με 22 μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Όπως έγινε γνωστό, συνολικά 26 άτομα βρίσκονταν, σύμφωνα με μαρτυρίες, επί έξι ημέρες στη θάλασσα χωρίς τροφή και νερό.

Κατά δήλωση των διασωθέντων, 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών ενώ, κατόπιν εντολής των διακινητών, πέταξαν τις σορούς στη θάλασσα.

Συνελήφθησαν δύο άτομα 19 και 22 ετών με καταγωγή από το Νότιο Σουδάν, που κατηγορούνται ως διακινητές.

Τα 48 άτομα είχαν ξεκινήσει έξι ημέρες νωρίτερα από το Τομπρούκ της Λιβύης, αλλά όταν ένα σκάφος ταχείας διέλευσης της Frontex τους εντόπισε στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης, μόνο 26 ναυαγοί μετανάστες παρέμειναν στο πλοίο.

Πρόκειται για άλλο ένα τραγικό περιστατικό στη Μεσόγειο. Είκοσι δύο άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και τη δίψα, κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας.

Μετά την κεντρική Μεσόγειο, αυτή είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διαδρομές, για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Τριπολίτιδα (στα αραβικά Tripolitania, που ιστορικά είναι γνωστή και ως περιοχή της Τρίπολης και πρώην επαρχία της Λιβύης) και την Κυρηναϊκή (ανατολική παράκτια περιοχή της Λιβύης) που αποτελούν την καρδιά της παράνομης βιομηχανίας κράτησης.

Και λόγω της σχεδόν παντελούς έλλειψης βοήθειας και διάσωσης, είναι μια από τις πιο θανατηφόρες.

Μόνο το 2025, σύμφωνα με τον οργανισμό του ΟΗΕ για τη μετανάστευση (IOM), τουλάχιστον 107 άνθρωποι πέθαναν κατά μήκος της ελληνικής διαδρομής.

Αυτοί οι αριθμοί πιθανότατα υποεκτιμώνται.

Πηγή: La Repubblica