Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασε σήμερα (29/3), έπειτα από τη σύλληψή της, η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (28/3), στο σπίτι τους, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο 82χρονος είχε καταγγείλει προ ημερών τη σύζυγό του για σωματική κακοποίηση.

Δικογραφία για παράλειψη παροχής βοήθειας

Η 77χρονη κατηγορείται πως άφησε τον 82χρονο σύζυγό της αβοήθητο, με συνέπεια τον θάνατό του. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος φέρεται να ήταν πεσμένος από το μεσημέρι, ενώ βρέθηκε νεκρός γύρω στις 19:00, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival. Σε βάρος της γυναίκας έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράλειψη προσφοράς βοήθειας.

Το θύμα φέρει εξωτερικές κακώσεις – Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση

Σημειώνεται ότι ο 82χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (28/3), στο σπίτι τους στα Κουφάλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία από περίοικους, ενώ όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, η 77χρονη σύζυγος του βρέθηκε έξω από το σπίτι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις όμως δεν έχουν διακριβωθεί ακόμη τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την Πέμπτη (26/3), η 77χρονη είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί, ύστερα από καταγγελία ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Η δίκη της ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης αναβλήθηκε, και διατηρήθηκε η κράτησή της, μέχρι την Παρασκευή (27/3), όταν η υπόθεση εκδικάστηκε και κρίθηκε αθώα.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν έχει χειροδικήσει σε βάρος του και την κατήγγειλε εκδικητικά γιατί στη ζωή του υπάρχει άλλη γυναίκα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του voria. Ο 82χρονος αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και στο δικαστήριο αναγνώστηκε η προανακριτική του κατάθεση, ενώ δεν εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης διατήρησε αμφιβολίες και την απάλλαξε από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης και της παραβίασης περιοριστικού όρου. Η ίδια έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν για αντίστοιχο καταγγελλόμενο συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 77χρονη είχε καταστεί κατηγορούμενη και τον περασμένο Ιανουάριο για ανάλογο περιστατικό εις βάρος του συζύγου της. Τότε της είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος, τον οποίο φέρεται να παραβίασε.

Με πληροφορίες από thestival, voria