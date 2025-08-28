Τροχαίο ατύχημα είχε η Αφροδίτη Λατινοπούλου το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8), περίπου στις 13:00, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του «Υγεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο ΙΧ και μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο. Η ευρωβουλευτής της «Φωνής της Λογικής» τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Έπειτα από αναζητήσεις εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε. Πρόκειται για 35χρονο Έλληνα ο οποίος και συνελήφθη.

Οδηγήθηκε και κρατείται στο 1ο Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και σήμερα Πέμπτη θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.