Την απόλυτη ικανοποίησή της για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία της μητέρας της, Βάγιας, εξέφρασε μέσω διαδικτυακής της ανάρτησης η Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως οι δράστες έθεσαν σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή της μητέρας της, αλλά και του πατέρα της, των γειτόνων και της ίδιας, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του κράτους δικαίου και κατά της τρομοκρατίας.

Με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, η κ. Νέστορα διατυπώνει την προσδοκία της ότι οι αρμόδιοι λειτουργοί θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, επιβάλλοντας τις αυστηρότερες ποινές στους υπαίτιους. Ωστόσο, επιδεικνύοντας μεγαλείο ψυχής, τονίζει ότι πάγια επιθυμία της οικογένειάς της είναι να διασφαλιστεί μια δίκαιη δίκη για τους δράστες, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι αφαίρεσαν βίαια και άδικα το δικαίωμα της μητέρας της στη ζωή.

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, πως η οικογένεια δεν επιζητά την αντεκδίκηση. «Δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως αυτή ακριβώς η στάση είναι που διαχωρίζει το κράτος δικαίου από την υποκινούμενη πολιτική βία.

Ευχαριστίες στην ΕΛ.ΑΣ. και έρευνα σε βάθος

Η Αφροδίτη Νέστορα δεν παραλείπει να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μεθοδικότητα και τον συντονισμό που οδήγησαν στις συλλήψεις. Επίσης, απευθύνει ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό για την ξεκάθαρη πολιτική βούληση και τη στάση μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία, φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζει απόλυτα μη ανεκτό σε κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Ζητά, τέλος, τη συνέχιση των ερευνών μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως το δίκτυο των εμπλεκομένων, ώστε να οδηγηθούν στη φυλακή τόσο οι φυσικοί αυτουργοί όσο και οι τυχόν συνεργοί τους.

Η συγκίνηση για τη συμπαράσταση και η αναφορά στην Α. Μπακογιάννη

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κ. Νέστορα ευχαριστεί θερμά το πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο πλευρό της οικογένειας κατά την εξόδιο ακολουθία. Ιδιαίτερη αίσθηση, ωστόσο, προκαλεί η ξεχωριστή αναφορά της στην Αλεξία Μπακογιάννη. Όπως αναφέρει, πρόκειται για «μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει όσο λίγοι τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό από την τρομοκρατία», δημιουργώντας έναν συγκινητικό παραλληλισμό ανάμεσα στα κοινά τους βιώματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία.

Αφροδίτη Νέστορα»