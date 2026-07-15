Η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας.

Υπενθυμίζουμε πως η πολιτεύτρια της Νέα Δημοκρατίας δέχθηκε επίθεση με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της τα ξημερώματα της Τετάρτης 1η Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη μητέρα της, Βάγια.

Παρά το εξιτήριο, η Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσει να παρακολουθείται από τους γιατρούς, καθώς φέρει εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε «η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση».

«Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου»

Η Αφροδίτη Νέστορα είπε χαρακτηριστικά μετά το εξιτήριο της από το νοσοκομείο πως «θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει, θα κάνω περήφανη την μητέρα μου».

«Οι ποινές πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν. Δεν μιλάμε για εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική ενέργεια, τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού», είπε για τους συλληφθέντες. «Να ξέρετε μόνο ότι ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν αέρας, ήταν κάτι που μόνο σε ταινίες έχω δει. Δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια», τόνισε κλείνοντας τις δηλώσεις.

Βίντεο με τις δηλώσεις της:

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας έξω από το σπίτι της πολιτεύτριας της ΝΔ

Έξω από την οικία της Αφροδίτης Νέστορα υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις, που είναι υπεύθυνες για την φύλαξη και την ασφάλεια του χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την στιγμή που η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας επιστέφει σπίτι της, θα ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας και θα εφαρμοστούν ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία δημοσιογράφων.

Πηγή: Thestival