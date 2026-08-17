Παρίσταναν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και τρύπωναν στα σπίτια ηλικιωμένων, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα από τα ανυποψίαστα θύματά τους. Η αστυνομία εντόπισε και σταμάτησε την… δράση τους πριν από ένα περίπου μήνα, και σήμερα δίνει στην δημοσιότητα τις φωτογραφίες τους, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για σπείρα τριών ατόμων που η δράση τους διακριβώθηκε την 23-7-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της ληστείας, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, όπου η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ, τελεσθείσας από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απάτης κατά συναυτουργία και της υπεξαίρεσης κατά συναυτουργία.

Πρόκειται για τους κάτωθι:

– Σταύρου Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα,

– Αγγελόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής,

– Δημητρίου Παναγιώτη αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής.

Από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4174648 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.