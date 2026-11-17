Στη δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι τους λογιστές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου 2026 από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αχαρνές και Ζεφύρι με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., πρόκειται για τους εξής τέσσερις συλληφθέντες, ηλικίας 45, 44, 42 και 37 ετών:

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρυσοβαλάντης του Βασιλείου και της Φρειδερίκης, γεννηθείς την 9-5-1984 στη Νέα Ιωνία.

ΜΑΡΚΟΥ Κασσιανή του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννηθείσα την 16-5-1982 στην Πάτρα.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Βασίλειος του Χρήστου και της Λούλας, γεννηθείς την 2-6-1989 στην Αθήνα.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιος του Ευθυμίου και της Γεωργίας, γεννηθείς την 21-7-1981 στο Περιστέρι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η μεθοδολογία της σπείρας και τα κατασχεθέντα

Από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, με τη συνδρομή των αντίστοιχων Τμημάτων Αμπελοκήπων και Παγκρατίου, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν κυρίως πρωινές ώρες, κινούμενοι ανά ζεύγη με «επιχειρησιακό» όχημα.

Στόχευαν ηλικιωμένα άτομα και εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απασχόλησης, παρίσταναν τους λογιστές ή συνεργάτες συγγενικών τους προσώπων για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητό τους και να τους συνοδεύσουν είτε σε υποκαταστήματα Τραπεζών και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) είτε στις κατοικίες τους, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αφαιρούσαν οι ίδιοι μετρητά και τιμαλφή.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 25 περιπτώσεις στην Αττική, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στις 125.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των τεσσάρων κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, το «επιχειρησιακό» όχημα, κοσμήματα και χρυσαφικά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τις αξιόποινες πράξεις.