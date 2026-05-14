Η Ελλάδα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυρίαρχη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, κατακτώντας τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 51 χώρες στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, η χώρα μας βραβεύτηκε φέτος για 624 ακτές, παρουσιάζοντας μια σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Η ελληνική επικράτεια κατέχει πλέον το 14% των συνολικών βραβευμένων ακτών παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων και το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ελληνικές παραλίες.

Στην εγχώρια κατάταξη, η Περιφέρεια Κρήτης διατήρησε τα πρωτεία συγκεντρώνοντας συνολικά 154 σημαίες, ενώ σε επίπεδο νομού, η Χαλκιδική αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 93 βραβευμένες ακτές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και του διεθνούς ιδρύματος FEE, Νίκος Πέτρου, μαζί με την υπεύθυνη συντονισμού Σταματίνα Συρίγου, επεσήμαναν ότι η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί εδώ και τέσσερις δεκαετίες το κορυφαίο διεθνές πρότυπο ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η φετινή επιτυχία αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια των διαχειριστών των ακτών, καθώς σε παγκόσμιο επίπεδο η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε συνολικά 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη.

