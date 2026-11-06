Στο πλαίσιο διεξαγωγής του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και αγώνων δρόμου 10, 5 και 1,2 χιλιομέτρων, υπενθυμίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν προγραμματισθεί.

Επισημαίνεται ότι για την κατασκευή της πεζογέφυρας στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα διακοπεί σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, από τις 23:00 η κυκλοφορία των οχημάτων επί της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό έως τις 02:00 του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

Ποιοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο και την Κυριακή

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με τους αγώνες των παιδιών και των Special Olympics – ΑμεΑ, καθώς και τις δύο διαδοχικές διοργανώσεις των 5 χιλιομέτρων.

Ειδικότερα, το Σάββατο από τις 16:00 έως τις 16:55 θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου 1.200 μέτρων για παιδιά και αθλητές των Special Olympics – ΑμεΑ, στη διαδρομή από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μέσω της Ηρώδου Αττικού, προς το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Από τις 17:00 έως τις 21:10 θα ακολουθήσουν οι δύο αγώνες των 5 χιλιομέτρων, καθώς και το 5km Universities Night Run, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και τερματισμό στο Καλλιμάρμαρο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, από τις 08:30 έως τις 18:15, με αφετηρία τον Μαραθώνα και τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, από τις 08:00 έως τις 10:10, θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου των 10 χιλιομέτρων, με εκκίνηση από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-11-2026:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) α πό την 1 5 .00΄ ώρα της Παρασκευής 6 -11-202 6 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 8 -11-202 6 :

Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό. Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) α πό την 23 .00΄ ώρα της Παρασκευής 6 -11-202 6 έως την 22.00΄ ώρα της Κυριακής 8 -11-202 6 :

Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό. (από την 02:00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026 θα διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων ύψους έως 2,50μ.).

ΣΑΒΒΑΤΟ 7-11-2026:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026 έως την 19.30΄ της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 08.00΄ έως την 22.30΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09.00΄ ώρα του Σαββάτου 7 -11-202 6 έως την 1 9 .30΄ της Κυριακής 8 -11-202 6 :

Λ. Μεσογείων , από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου.

από το ύψος της Λ. Π. Κανελλοπούλου έως το ύψος της οδού Φειδιππίδου. Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Λ. Βασ. Κων/νου , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Αρδηττού , σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου. Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή. Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

σε όλο το μήκος της. Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) α πό την 14.00΄ έως την 2 2 . 3 0΄ ώρα του Σαββάτου 7 -11-202 6 :

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) α πό την 14.00΄ έως την 2 1 . 0 0΄ ώρα του Σαββάτου 7 -11-202 6 :

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

στο τμήμα της μεταξύ των Λ. Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Σταδίου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄ , σε όλο το μήκος της, από την 14.00΄ έως την 21.00΄ ώρα του Σαββάτου 7-11-2026.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8-11-2026:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04.00΄ έως την 13.00΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μ. Μουσούρου, από την 05.00΄ έως την 19.30΄ ώρα της Κυριακής 8-11-2026.

Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας και ορίου ταχύτητας την Κυριακή 8 -11-202 6 :

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 00΄- 07.30΄:

– Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών.

– Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

– Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας της Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα προς Λ. Μαραθώνος, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 00΄ – 09.00΄.