Με νέο ρεκόρ στην αυθεντική διαδρομή ολοκληρώθηκε η μάχη της κορυφής στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με τον Αιθίοπα Manazot Siyum Taferi να κόβει πρώτος το νήμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ο Taferi τερμάτισε σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, πραγματοποιώντας την καλύτερη επίδοση που έχει καταγραφεί στην ιστορική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο επίσης Αιθίοπας Asefa Tefera Mengisa, με χρόνο 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, ενώ τρίτος ήταν ο Κενυάτης Patrick Ketter Kiplagat με επίδοση 2:11:22.

Πρώτος Έλληνας που τερμάτισε ήταν ο Κώστας Σταμούλης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αυθεντική διαδρομή σε περίπου 2 ώρες και 17 λεπτά, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό στο Καλλιμάρμαρο.

Έσπασε το ρεκόρ του 2023

Το προηγούμενο ρεκόρ του αγώνα ανήκε στον Κενυάτη Edwin Kiprop Kiptoo, ο οποίος το 2023 είχε τερματίσει σε 2:10:34.

Ο Taferi βελτίωσε την επίδοση κατά 31 δευτερόλεπτα, ενώ ο Mengisa με το 2:10:18 κατέβηκε επίσης κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Η επίδοση του Taferi περνά επίσης κάτω και από το 2:10:55 του Στέφανο Μπαλντίνι στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για την κορυφαία ανδρική επίδοση στην αυθεντική διαδρομή.

Μάχη μέχρι το τέλος

Η κούρσα εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα στους κορυφαίους Αιθίοπες δρομείς, με τον Taferi να καταφέρνει στα τελευταία χιλιόμετρα να ανοίξει μικρή αλλά καθοριστική διαφορά από τον Mengisa.

Ο ρυθμός παρέμεινε εξαιρετικά υψηλός μέχρι τον τερματισμό, κάτι που αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι δύο πρώτοι αθλητές κατέρριψαν το προηγούμενο ρεκόρ της διαδρομής.

Ρεκόρ και στις συμμετοχές

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε ρεκόρ και ως προς τη συμμετοχή, με περισσότερους από 85.000 δρομείς από 124 χώρες να παίρνουν μέρος συνολικά στους αγώνες του διημέρου και περίπου 25.000 στην αυθεντική διαδρομή των 42,195 χιλιομέτρων.