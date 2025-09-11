Σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 23χρονη κοπέλα, όταν η μηχανή της συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 27χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο.

Η στιγμή του δυστυχήματος στα Μάλια, καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας είναι σοκαριστικό.

Μοιραίο είναι το λάθος του οδηγού να κινηθεί σε αυτό το σημείο διαγώνια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, και να πέσει πάνω στο μηχανάκι της 23χρονης κοπέλας που σκοτώθηκε.

Κανείς από τους δύο οδηγούς δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Το κράνος που φορούσε η άτυχη κοπέλα δεν στάθηκε αρκετό για να σωθεί η ζωή της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μηχανάκι του 27χρονου έχει αναπτύξει ταχύτητα και η άτυχη οδηγός δεν έχει περιθώρια αντίδρασης μετά τη στροφή.

Ο θάνατός της ήταν αναπόφευκτος. Η 23χρονη Μαρία πέφτει στο δρόμο από τη μηχανή που οδηγούσε, και αφήνει την τελευταία της πνοή στο σημείο.

Στο βίντεο φαίνεται σε αυτό το σημείο ο 27χρονος οδηγός να πατάει για πρώτη φορά το φρένο. Το μηχανάκι του όμως συνεχίζει από την ταχύτητα που είχε ήδη αναπτύξει και καρφώνεται πάνω σε εκείνο που οδηγούσε η 23χρονη.

Η αδικοχαμένη Μαρία φαίνεται πεσμένη στο δρόμο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά από αυτές τις στιγμές, υπέκυψε στα τραύματά της.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως μετά από τη σύγκρουση, ο 27χρονος οδηγός εγκατέλειψε την κοπέλα που ψυχορραγούσε και προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Δεν τα κατάφερε όμως, και τελικά έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας.

Η 23χρονη Μαρία εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής, και λίγο μετά τις 05.00, όταν σημειώθηκε το τροχαίο που της στέρησε τη ζωή, η ίδια κατευθυνόταν στο σπίτι της.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την έρευνα και αναλύουν μια σειρά από βίντεο που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, στην ευρύτερη περιοχή.