Σε 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο, ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην οδό Ευελπίδων 7. Τα στοιχεία της γεννημένης τον Φεβρουάριο του 1988 γυναίκας, με τα αρχικά Ε.Ρ. του ονοματεπωνύμου της, έγιναν γνωστά στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, καθώς αναγνωρίστηκαν τα αποτυπώματά της.

Πλέον οι έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σχετικά με τη σορό της γυναίκας, μπαίνουν σε νέα διάσταση από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ταυτότητά της.

Μάλιστα ήδη έχει διαρρεύσει και μια φωτογραφία της 38χρονης Βρετανίδας που έχασε τη ζωή της και εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα στο ακατοίκητο εγκαταλελειμμένο κτήριο της οδού Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη.

Το βράδυ της Δευτέρας (27/7) λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε μετά από εννέα μέρες, καθώς η αμερικανική Ιντερπόλ ενημέρωσε πως η σορός ανήκει στην 38χρονη Βρετανίδα. Στη λύση του μυστηρίου βοήθησε και το σορτσάκι που φορούσε, το οποίο έφερε διακριτικά γαλλικού πανεπιστημίου και αποτέλεσε την πρώτη ένδειξη για τους αστυνομικούς ότι η γυναίκα ίσως είναι από το εξωτερικό.

​Αρχικά μετά τον εντοπισμό του πτώματος στη βαλίτσα, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων, ενώ δεν μπόρεσαν να την ταυτοποιήσουν ούτε μέσω των αποτυπωμάτων που λήφθηκαν από συγγενείς άλλων αγνοούμενων οι οποίοι προσήλθαν στην Ασφάλεια.

Έτσι οι Αρχές εξέτασαν την πιθανότητα η γυναίκα να μην κατάγεται από την Ελλάδα και ενημέρωσαν όσο την Ιντερπόλ, όσο και άλλες διεθνείς αστυνομίες, ζητώντας περισσότερα στοιχεία προκειμένου να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς από την Κύπρο, προερχόμενη από τις ΗΠΑ, κάτι που εξετάζουν πλέον οι Αρχές. Έχει ζητηθεί από την αεροπορική εταιρεία να παρέχει πληροφορίες για το αν ταξίδευε μαζί με κάποιον, ενώ ελέγχεται εάν υπήρχε κράτηση με τα στοιχεία της σε κάποιο κατάλυμα στο νησί.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 38χρονη Βρετανίδα έχασε τη ζωή της, με τον θάνατό της να έχει επέλθει τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού της.

Πλέον, οι αστυνομικές αρχές, έχουν επικεντρωθεί στην εύρεση του δράστη ή των δραστών της δολοφονίας της 38χρονης, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οι οποίες και θα αποκαλύψουν τα αίτια της τραγικής κατάληξης για την Βρετανίδα υπήκοο.