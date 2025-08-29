Μία 45χρονη επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια Κέντρου Αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, είναι η οδηγός της μοιραίας μαύρης Πόρσε, που προκάλεσε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, καθώς συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Η γυναίκα (με τα αρχικά Κ.Κ.) παραδέχτηκε πως οδηγούσε η ίδια το όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαύρη Πόρσε κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Η Αστυνομία εντόπισε την ιδιοκτήτρια της Πόρσε, που προκάλεσε το ατύχημα, και την προσήγαγε για κατάθεση.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Παρασκευής η 45χρονη, ιδιοκτήτρια Κέντρου Αισθητικής στην συμπρωτεύουσα, παραδέχτηκε πως οδηγούσε η ίδια το όχημα που συγκρούστηκε τα ξημερώματα με άλλο αυτοκίνητο, καθώς κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δεύτερο όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα, με την γυναίκα που ανασύρθηκε από αυτό, να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένη στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τραυματισμένος είναι επίσης και ο οδηγός που επίσης μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Η 45χρονη επιχειρηματίας, που οδηγούσε το πολυτελές όχημα, βγήκε θετική σε έλεγχο αλκοτέστ που της έγινε ώρες μετά, στο Αστυνομικό Τμήμα και φέρεται να έχει παραδεχτεί πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μάλιστα, το αλκοτέστ έδειξε ότι είχε πιει σχεδόν τρεις φορές πάνω από το όριο, καθώς έδειξε 0,80 ενώ το όριο είναι 0,25. Δηλαδή, το αλκοόλ στο αίμα της ήταν περίπου τρεις φορές πάνω από το όριο.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο. Η οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, που προκάλεσε το τροχαίο, κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκαταλείποντας το σημείο. Οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της και τελικά τη συνέλαβαν.

Το δεύτερο αυτοκίνητo από την σύγκρουση έκανε σβούρες, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού, και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο όχημα.

Ύστερα από ώρες, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε την ιδιοκτήτρια της Πόρσε που προκάλεσε το τροχαίο.