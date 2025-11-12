Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, στη Νίκαια, όπου χειροβομβίδα εντοπίστηκε στην αυλή σπιτιού αρχιφύλακα των Φυλακών Κορυδαλλού.

Το Τμήμα Εκβιαστών εξετάζει το σενάριο να πρόκειται για «προειδοποιητικό μήνυμα» από κυκλώματα ποινικών και αναζητεί τους δράστες που πέταξαν το αντικείμενο, με βγαλμένη την περόνη, στην κατοικία του άνδρα.

Δείτε φωτογραφία ντοκουμέντο με τη χειροβομβίδα:

Το χρονικό της υπόθεσης

Το θρίλερ στη Νίκαια ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν άγνωστοι έβαλαν φωτιά, χρησιμοποιώντας στουπί με εύφλεκτο υλικό, στο αυτοκίνητό του συγκεκριμένου σωφρονιστικού υπαλλήλου, την οποία ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει, όταν το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Το αυτοκίνητο κύλησε στον δρόμο φλεγόμενο και σταμάτησε τελικά πάνω σε δέντρο. Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση και για εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του αρχιφύλακα ενημέρωσε τις Αρχές για την ύπαρξη ενός αντικειμένου που έμοιαζε με χειροβομβίδα στην αυλή της πολυκατοικίας όπου διαμένουν. Μάλιστα, η περόνη -σύμφωνα με πληροφορίες- είχε αφαιρεθεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να απομακρύνουν τη χειροβομβίδα με ασφάλεια. Η περιοχή παρέμεινε για ώρες αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επιτόπου κατέφτασε και ειδική μονάδα του Στρατού για ελεγχόμενες εκρήξεις.