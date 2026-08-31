Την «κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που δημιουργεί η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης», ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Γιώργος Αυτιάς.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «θέτει και το ζήτημα της συγκρότησης ενός μόνιμου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού ταμείου για ευρωπαϊκά έργα, μέσω του επικείμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034».

Επιπλέον, «ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει αν θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανταγωνιστικότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το δημογραφικό, οι υποδομές, η άμυνα, η ασφάλεια και η περιφερειακή ανάπτυξη».

Το κείμενο της ερώτησης του κ. Αυτιά έχει ως εξής:

«Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο συνέβαλε στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην ανάπτυξη των κρατών-μελών της ΕΕ. Ωστόσο, με τη λήξη του, δημιουργείται η ανάγκη διασφάλισης επαρκών και σταθερών πόρων για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μεγάλες και συνεχείς προκλήσεις στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, της ενέργειας, της στέγασης, των κρίσιμων υποδομών, της άμυνας και της ασφάλειας, της περιφερειακής ανάπτυξης και του δημογραφικού προβλήματος.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Εξετάζει τη συγκρότηση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού ταμείου για την κάλυψη του κενού που δημιουργεί η λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2028-2034;

2. Με ποιον τρόπο θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση μεγάλων και κοινών ευρωπαϊκών έργων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί;»