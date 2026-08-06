Σε τροχιά ουσιαστικής ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού μπαίνει ο στόλος της αεροπυρόσβεσης της χώρας, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την απόκτηση των νέων, υπερσύγχρονων πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair 515 (γνωστά και ως DHC-515).

Κατασκευασμένο από τη De Havilland Canada, το Canadair 515 αποτελεί τον εξελιγμένο διάδοχο του καταξιωμένου CL-415 και έχει αναπτυχθεί ειδικά για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Η κύρια διαφορά και το μεγάλο επιχειρησιακό πλεονέκτημα του νέου μοντέλου έγκειται στη δυνατότητα εκτέλεσης πτήσεων και κατά τη διάρκεια της νύχτας, εξέλιξη που αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην αντιμετώπιση μεγάλων και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών.

Πότε φτάνει το πρώτο αεροσκάφος και ο σχεδιασμός έως το 2031

Μάλιστα, η διαδικασία παραγωγής βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την ελληνική σημαία να έχει τοποθετηθεί σε τμήμα της ατράκτου του πρώτου υπό κατασκευή αεροσκάφους.

Βάσει του προγραμματισμού και των σχετικών συμβάσεων, το πρώτο νέο αεροσκάφος αναμένεται να παραδοθεί στην Ελλάδα το 2027. Ο συνολικός αριθμός των Canadair 515 που θα αποκτήσει η χώρα ανέρχεται σε επτά, με τις παραλαβές να ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2031.

Τα νέα DHC-515 είναι εξοπλισμένα με ψηφιακά συστήματα ναυτιλίας, προηγμένα ραντάρ και θερμικές κάμερες, επιτρέποντας στους χειριστές να εντοπίζουν τις εστίες φωτιάς ακόμη και μέσα στο πυκνό σκοτάδι ή τους καπνούς.

Νέα εποχή για την Πολιτική Προστασία

Η ένταξη των συγκεκριμένων αεροσκαφών στο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί κομβικό σημείο για την εθνική στρατηγική αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, καθώς μέχρι σήμερα οι ρίψεις νερού από αέρος υποχρεωτικά σταματούσαν με τη δύση του ηλίου.

Παράλληλα με τις νέες παραλαβές, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος στόλου των CL-415, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας κατά τις αντιπυρικές περιόδους.