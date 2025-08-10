Έρευνες πραγματοποιεί η Αστυνομία για τα αίτια θανάτου ενός άνδρα στην περιοχή της Ακράτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, βρέθηκε σήμερα το απόγευμα, απαγχονισμένος σε δένδρο στην ορεινή Ακράτα σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα ΙΧ που εικάζεται πως ανήκει στον αυτόχειρα.

Πρόκειται για σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού, από τη Σαλαμίνα, που είχε χωρίσει προ έτους και σύμφωνα με κατοίκους που τον αναγνώρισαν αναζητούσε να νοικιάσει σπίτι στην ευρύτερη περιοχή.

