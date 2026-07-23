Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα από τη δραστηριότητα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Υπό την καθοδήγηση του επιτίμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έβαλαν στο μικροσκόπιο συνολικά 8.650 πρόσωπα. Αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, διασταυρώσεις στοιχείων και πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα, οι Αρχές κατάφεραν να αποδομήσουν τα προσχήματα όσων επιχείρησαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο, σκιαγραφώντας την πραγματική οικονομική τους εικόνα.

Κρυφές περιουσίες εκατομμυρίων στην επιφάνεια

Από τις διασταυρώσεις προέκυψαν ευρήματα που προκαλούν εντύπωση. Ειδικότερα, σε δείγμα περίπου 8.000 περιπτώσεων, όπου δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν 350 άτομα με αδήλωτη περιουσία, η μέση αξία της οποίας αγγίζει τις 900.000 ευρώ. Παράλληλα, ανάμεσα σε 650 μηδενικές («λευκές») δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι 80 υπόχρεοι απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία με μέσο όρο αξίας κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά, για 430 άτομα στοιχειοθετήθηκε απόκρυψη σημαντικών εισοδημάτων και περιουσίας.

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση έως τα ΜΜΕ

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση, το προφίλ των ελεγχόμενων καλύπτει ευρύ φάσμα του δημόσιου βίου. Ανάμεσα στους παραβάτες περιλαμβάνονται στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί, υπάλληλοι πολεοδομιών και νοσοκομειακών ιδρυμάτων, δημοσιογράφοι, καθώς και ιδιώτες που διατηρούν συμβατικές σχέσεις με το Δημόσιο.

Ποινικές διώξεις και καταλογισμοί

Για κάθε ολοκληρωμένη έρευνα συντάσσεται ξεχωριστός φάκελος, ο οποίος διαβιβάζεται άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη βεβαίωση και τον καταλογισμό των διαφυγόντων ποσών. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία αποστέλλονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η τέλεση ποινικών αδικημάτων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φτάνουν μέχρι και το επίπεδο του κακουργήματος.

Συνεχίζονται οι διασταυρώσεις

Η δραστηριότητα της Αρχής δεν σταματά εδώ. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνονται τόσο σε επιπλέον πρόσωπα όσο και σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις, με στόχο να αποκαλυφθεί κάθε εστία απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων.