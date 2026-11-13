Μήνυση στην Αστυνομία για το απειλητικό τηλεφώνημα που υποστηρίζει ότι δέχθηκε χθες Πέμπτη από σταθερή τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών, υπέβαλε το πρωί της Παρασκευής (13/11) ο πολίτης που έκανε τη σχετική καταγγελία στο zougla.gr.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε επώνυμα ο επιχειρηματίας από την περιοχή της Λαμίας, Παναγιώτης Αρμυριώτης, ο ίδιος δέχθηκε ευθείες και χυδαίες απειλές από σταθερή τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (συγκεκριμένα από τη γραμμή 210 3243117, που ανήκει στη Γραμματεία του Υπουργού, η οποία εδρεύει στην οδό Νίκης 5-7, στο Σύνταγμα), με σκοπό να ανακαλέσει μήνυση που είχε υποβάλει κατά της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, για υπόθεση που αφορά παράνομες κατασκευές και τοιχία στον αιγιαλό της παραλίας του Καραβόμυλου Φθιώτιδας, κοντά σε κάμπινγκ της περιοχής.

Ο πολίτης υποστηρίζει ότι το άτομο που τον απείλησε δεν αποκάλυψε το όνομά του, καθώς προτίμησε να κρυφτεί πίσω από την ασφάλεια της ανωνυμίας.

Ο καταγγέλων ενημέρωσε το zougla.gr ότι υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/22/1641-13.11.2026, ενώ ενημέρωσε σχετικά και την Εισαγγελία Φθιώτιδας.

Όπως μάλιστα ανέφερε, οι αρμόδιες Αρχές έκαναν λόγο για ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος του προσώπου, το οποίο προέβη στις απειλές σε βάρος του.

Βίντεο με όσα είπε στη «Ζούγκλα» ο Παναγιώτης Αρμυριώτης:

Η καταγγελία του Παναγιώτη Αρμυριώτη για την απειλή από τηλέφωνο του Υπουργείου Οικονομικών: «Θα αποσύρεις τη μήνυση, έτσι γιατί το λέω εγώ!»

Ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Αρμυριώτης, από τη Λαμία, κατήγγειλε στο zougla.gr ότι δέχθηκε ευθείες και χυδαίες απειλές από σταθερή τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό να ανακαλέσει μήνυση που είχε υποβάλει κατά της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας.

Το χρονικό των καταγγελιών για τα αυθαίρετα στον αιγιαλό

Η υπόθεση ξεκινά από μια πολυετή εκκρεμότητα, που αφορά παράνομες κατασκευές και τοιχία στον αιγιαλό της παραλίας του Καραβόμυλου Φθιώτιδας, κοντά σε κάμπινγκ της περιοχής, όπου βρίσκεται εξοχική κατοικία της κόρης του καταγγέλλοντος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Αρμυριώτης, για τα συγκεκριμένα αυθαίρετα κτίσματα υπήρχαν ήδη, από το 2003, τρεις με τέσσερις καταγγελίες γειτόνων, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει η κατεδάφισή τους.

Το 2024, ο ίδιος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Κτηματική Υπηρεσία, δίνοντας προθεσμία δύο μηνών για την ανταπόκριση της Υπηρεσίας. Όπως υποστηρίζει, έλαβε αρνητική απάντηση, γεγονός που τον οδήγησε να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αφού πρώτα ενημέρωσε τη Διοίκηση της Κτηματικής Υπηρεσίας για τις προθέσεις του, λαμβάνοντας, μέσω υπαλλήλου του, την απάντηση «κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, τράβα όπου θέλεις».

Η υπόθεση πρωτοκολλήθηκε άμεσα και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Αθηνών, και εν συνεχεία στην Εισαγγελία Λαμίας.

Η εμπλοκή των υπηρεσιών και η μήνυση

Μετά την εισαγγελική παρέμβαση, κινήθηκαν οι διαδικασίες μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του Δήμου. Όταν προβλήθηκε το επιχείρημα της έλλειψης μηχανημάτων για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων, ο κ. Αρμυριώτης δήλωσε εγγράφως ότι είναι διαθέσιμος να παραχωρήσει δικά του μηχανήματα, καθώς δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χωματουργικό κλάδο.

Ωστόσο, εκδόθηκε εντολή για ενδεικτική κατεδάφιση μόλις του 10% των παλαιότερων αυθαιρεσιών του 2003, αφήνοντας εκτός, τη δική του καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο καταγγέλλων ζήτησε από την Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, να κατεδαφιστούν όλες οι παράνομες κατασκευές.

Μετά την άρνησή της και την ένταση που ακολούθησε, ο κ. Αρμυριώτης υπέβαλε εναντίον της μήνυση για παράβαση καθήκοντος στις 6 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της οποίας κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Το απειλητικό τηλεφώνημα από αριθμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Λίγες ημέρες αργότερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 (στις 13:20), ο κ. Αρμυριώτης δέχθηκε κλήση από τον αριθμό 210 3243117, ο οποίος αντιστοιχεί σε σταθερό αριθμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην οδό Νίκης 5-7, στο Σύνταγμα. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος τον ρώτησε αν είναι το πρόσωπο που μήνυσε υπάλληλο του Υπουργείου.

Ο πολίτης απάντησε ότι πράγματι κατέθεσε μήνυση κατά της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας, αγνοώντας, όπως σημείωσε, ότι η υπηρεσία υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Αρμυριώτης, ο συνομιλητής του πέρασε σε ευθείες εντολές και απειλές εναντίον του.

Σύμφωνα με την επώνυμη καταγγελία, ο άγνωστος άνδρας που του μιλούσε από τη γραμμή του υπουργείου Οικονομικών, τού είπε: «Ωραία. Θα πας να αποσύρεις τη μήνυση και θα πας να της ζητήσεις και συγγνώμη».

Όταν ο καταγγέλλων αντέδρασε ρωτώντας «Γιατί να το κάνω αυτό; Χούντα έχουμε;», έλαβε την απάντηση: «Γιατί έτσι το λέω εγώ».

Στη συνέχεια, όταν ο κ. Αρμυριώτης ζήτησε να μάθει την ταυτότητα του συνομιλητή του, εκείνος απάντησε χυδαία: «Αυτός που θα σου κάνει την κ@@@@@δα να…» και αμέσως του έκλεισε το τηλέφωνο.

Επισημαίνεται ότι ο καταγγέλλων έχει αποστείλει τη συγκεκριμένη αναφορά στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μαζί με τα στοιχεία της κλήσης και το ιστορικό της υπόθεσης.

Ο πολίτης ζητάει την επείγουσα διερεύνηση τόσο της υπόθεσης των αυθαιρέτων κτισμάτων στον αιγιαλό, όσο και του προσώπου που χρησιμοποίησε τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Οικονομικών για να τον εκφοβίσει.

Η «Ζούγκλα» θα παρακολουθεί στενά το θέμα, αναμένοντας την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ακολουθεί η επώνυμη καταγγελία του κ. Παναγιώτη Αρμυριώτη στο zougla.gr