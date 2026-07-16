Ένας σκύλος παγιδευμένος σε ένα μικροσκοπικό πλαστικό κλουβί, χωρίς τη δυνατότητα να κάνει την παραμικρή κίνηση, εκτεθειμένος πάνω στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος μέσα στη νύχτα. Με αυτό το θλιβερό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί του Α.Τ. Παύλου Μελά τα ξημερώματα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη της 47χρονης γυναίκας που το μετέφερε. Η οδηγός οδηγήθηκε στο αυτόφωρο ενώ της έχει επιβληθεί και βαρύτατο πρόστιμο.

Η γυναίκα συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η 47χρονη μετέφερε τον σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, πάνω στην καρότσα αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα το ζώο να μην μπορεί να κινηθεί ούτε στο ελάχιστο.

Κατά τον έλεγχο που της έγινε διαπιστώθηκε επίσης πως δεν είχε στην κατοχή της ούτε βιβλιάριο υγείας για το ζώο.

Το πρόστιμο

Εις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και περιορισμό της κίνησης του ζώου.