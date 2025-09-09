Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει δύο από τα έξι πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στην Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.

Πρόκειται για ένα άνδρα και μία γυναίκα που εργάζονται ως ενεχυροδανειστές και φέρονται, μεταξύ άλλων, να έβρισκαν πελάτες στον Ηγούμενο της Μονής.

Στο μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης του Ηγουμένου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα, μαζί με τον βοηθό του και τέσσερα ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προσπάθησαν να πουλήσουν σε μυστικό αστυνομικό, που παρίστανε τον αγοραστή, 17 βυζαντινές εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 1700 έναντι διακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Οι «ιερές μπίζνες» αποκαλύφθηκαν έπειτα από έρευνα του ελληνικού FBI. Aστυνομικός, εμφανίστηκε ως υποψήφιoς πελάτης, προσέγγισε τον ηγούμενο και τον έπεισε πως θέλει να αγοράσει τις εικόνες. Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ο ηγούμενος και ακόμη ένας μοναχός που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Οι έξι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων, οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Η παγίδα που έστησαν οι Αρχές στον ηγούμενο

Καθοριστική ήταν η συμβολή της αστυνομικού που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων στη σύλληψη του ηγουμένου, του βοηθού του καθώς και τεσσάρων ακόμα ατόμων, από το ελληνικό FBI.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, στα Καλάβρυτα, ζητούσε το ποσό των 200.000 ευρώ για 17 βυζαντινές εικόνες, καθώς και για δύο σπάνια Ευαγγέλια, χρονολογημένα από το 1737 και το 1761.

Κάποιες από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος ήταν κλεμμένες από την Σπάρτη, και υπήρχαν πληροφορίες ότι βρίσκονται στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ο ενεχυροδανειστής και ο μεσάζοντας

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε άλλα τέσσερα άτομα. Έναν ενεχυροδανειστή και τη σύζυγό του, έναν ιδιώτη που πουλούσε αρχαία νομίσματα και έναν μεσάζοντα.

«Αιφνιδιαστήκαμε όλοι εδώ στα Καλάβρυτα. Είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία και πολύ κοντά στην κοινωνία των Καλαβρύτων», δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος.

Η είδηση έπεσε σαν βόμβα στη μοναστική κοινότητα, και η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση του ηγούμενου της Μονής.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μέλη της οργάνωσης εντόπιζαν άτομα τα οποία διέθεταν αρχαία αντικείμενα και επιθυμούσαν να τα πουλήσουν. Στη συνέχεια τους έφερναν σε επαφή με συνεργό τους, που παρουσιαζόταν ως “ειδικός εκτιμητής”, και αφού ολοκλήρωναν την αγοραπωλησία, προέβαιναν στην πώλησή τους, μέσω άγνωστων συνδέσμων της οργάνωσης, στο εξωτερικό.

Ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης

69χρονος είχε αρχηγικό ρόλο, λαμβάνοντας τις τελικές αποφάσεις σχετικά με τις αγοραπωλησίες και την κοστολόγηση των αρχαιοτήτων, ενώ εμφανιζόταν ως δήθεν εκτιμητής,

59χρονος και 66χρονος, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση ατόμων που κατείχαν αρχαία αντικείμενα, ενώ ο δεύτερος προέβαινε και σε αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές,

3 άτομα (39, 63 και 64 ετών) ήταν κάτοχοι αρχαίων αντικειμένων, (Ευαγγέλια, αρχαία βιβλία και νομίσματα και βυζαντινές εικόνες), τα οποία είχαν συμφωνήσει να πωλήσουν.

Ο 63χρονος είναι Ηγούμενος Ιεράς Μονής της Αχαΐας, ενώ ο 39χρονος ιερομόναχος της ίδιας Μονής.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και λοιπούς χώρους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-264- νομίσματα,

-14- θρησκευτικές εικόνες,

-2- Ιερά Ευαγγέλια και θρησκευτικό βιβλίο του 18ου αιώνα, αρχιερατικά εγκόλπια, επαγγελματικό μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων,

-2- κυνηγετικά όπλα,

-262- κυνηγετικά φυσίγγια, μαχαίρι,

-12.810- ευρώ χρυσή λίρα,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

2- οχήματα,

-7- κινητά, τάμπλετ, φακός και μεγεθυντικός φακός,

-18- φωτογραφίες που απεικονίζουν αρχαία αντικείμενα και πλήθος εγγράφων – σημειώσεων

Ο δικηγόρος της Μητρόπολης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, κ. Γιώργος Μπέσκος δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι η Μητρόπολη θα ζητήσει την δικογραφία για να ενημερωθεί και θα δηλώσει πολιτική αγωγή για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Μονής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ι.Μ. Αιγιαλείας και Καλαβρύτων η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής.

Στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, συμμετέχει και κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού για να εκτιμηθεί η αξία των θρησκευτικών αντικειμένων.

Οι ανώνυμες καταγγελίες, ο σεσημασμένος «Τζάκσον» και ο Θανάσης

Ένας σεσημασμένος αρχαιοκάπηλος με το παρατσούκλι «Τζάκσον», ο Ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και άλλα τρία πρόσωπα, φέρονται να είναι ο πυρήνας της ομάδας που κατηγορείται ότι ξεπουλούσε θρησκευτικά κειμήλια αλλά και αρχαία αντικείμενα μεγάλης αξίας. Οι Αρχές ξεκίνησαν να αναζητούν την άκρη του νήματος στην υπόθεση, μετά από ανώνυμη καταγγελία, που οδήγησε στην παρακολούθηση του κυκλώματος.

Το τηλεφώνημα έγινε στο τμήμα Πολιτιστικής κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, στα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Ο άγνωστος ενημέρωσε ότι τουλάχιστον τέσσερα άτομα που δραστηριοποιούνταν στην αναζήτηση, εύρεση και πώληση αρχαιοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν στην κατοχή τους αρχαιότητες και θρησκευτικές εικόνες, τις οποίες ενδιαφέρονταν να πουλήσουν.

Η πληροφορία που έδωσε ο άγνωστος αποδείχθηκε ιδιαιτέρως πολύτιμη. Οι Αρχές εντόπισαν έναν παλιό γνώριμο με το όνομα Τζάκσον, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για αρχαιοκαπηλία.

Ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα. Ο άγνωστος ανέφερε ότι ένας από τους εμπλεκόμενους ονομάζεται Θανάσης και διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στο Αιγάλεω.

Ο εκτιμητής με τις διασυνδέσεις

Δύο μυστικοί αστυνομικοί προσέγγισαν ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές τα μέλη της ομάδας. Ηγετικό ρόλο είχε ο εκτιμητής με διασυνδέσεις σε Γερμανία και Κύπρο, αλλά και ο ενεχυροδανειστής. Αυτός φέρεται να λειτουργούσε και ως μεσάζων και να γνώριζε ότι ο 63χρονος Ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου είχε στην κατοχή του εικόνες που επιθυμούσε να πουλήσει.

Το χρονικό των συλλήψεων

Στις συναντήσεις που είχαν οι αστυνομικοί με τα μέλη της ομάδας συμφώνησαν να αγοράσουν αρχαία νομίσματα αξίας 210.000 ευρώ που είχε στην κατοχή του ο κτηνοτρόφος, πέντε εικόνες 20.000 έκαστη και ένα ιερό Ευαγγέλιο προς 50.000. Στα τέλη Αυγούστου ακολούθησε και συνάντηση, μέσα στη μονή, με τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο να δείχνουν βυζαντινές εικόνες, δύο Ιερά Ευαγγέλια και δύο θρησκευτικά βιβλία της Ιεράς Μονής, τα οποία ήθελαν να πουλήσουν.

Τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται ότι ήταν πολύ προσεκτικά στις συναντήσεις τους. Προτιμούσαν ερημικούς δρόμους, μοναχικά εστιατόρια και καφέ, αλλά και το Μοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου.

Στις 6 Σεπτεμβρίου το τελικό ραντεβού κλείνεται στην Τρίπολη. Ο ηγούμενος δηλώνει αδυναμία να βρεθεί στην Τρίπολη και ζητάει από τον μυστικό αστυνομικό που είχε τον ρόλο του μεσολαβητή, να πάει εκείνος στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Έτσι και έγινε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους κατηγορούμενους σε διαφορετικά σημεία. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε διαφορετικά σημεία.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απόπειρας πώλησης βυζαντινών εικόνων και δύο Ευαγγελίων οι οποίοι οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Κορίνθου, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Aσκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, που είναι κακούργημα, υπεξαίρεση και παράλειψη δήλωσης μνημείου, κατοχή και εμπορία.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν μεταξύ άλλων 14 θρησκευτικές εικόνες, δυο Ιερά Ευαγγελία του 1761 και του 1737, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, νομίσματα, αρχιερατικά εγκόλπια τα οποία διαφαίνεται ότι δεν ανήκουν στην περιουσία της Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων, τα οποία παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Νομισματικό Μουσείο.

Όπως δήλωσε ο Νομικός Σύμβουλος της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Γιώργος Μπέσκος: «Οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε … είναι ότι δεν εμπλέκονται τα κειμήλια της Μονής τα οποία φυλάσσονται στο Μουσείο. Θα κάνουμε την απογραφή για να το σιγουρέψουμε».

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, υπεξαίρεση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, όπλα, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τι φέρεται να υποστηρίζει ο ηγούμενος

Ο Ηγούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι τα κειμήλια που βρέθηκαν στην κατοχή του και προορίζονταν για πώληση ανήκουν σε προσωπική του συλλογή.

Ο Ηγούμενος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ανέφερε στους υποδυόμενους τους υποψήφιους αγοραστές αστυνομικούς ότι στον περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού υπάρχει μπρούτζινο άγαλμα ύψους περίπου 2 μέτρων, το οποίο το τιμολογούσε 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές σαρώνουν την ευρύτερη περιοχή σε μία προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν κρυμμένα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται να συγκέντρωνε βυζαντινές εικόνες από γειτονικά εκκλησάκια και εξωκλήσια «για να τα συντηρήσει».

Αδερφός Ηγούμενου: «Δεν υπάρχει περίπτωση»

Κατηγορηματικός εμφανίζεται ο αδερφός του ηγούμενου αναφορικά με την αθωότητα του συλληφθέντα ιερωμένου: «Δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να μην έχει ράσο να φορέσει αλλά να πουλήσει αντικείμενο της Μονής δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο … Ό, τι έχει, το λάδι του, λεφτά άμα έχει, τα πάντα, τα δίνει στον κόσμο. Από την φιλοτιμία του τα παθαίνει … Από μικρό παιδί έλεγε θα πάω στο Μέγα Σπήλαιο, ήταν πέντε χρονών παιδί».

Καλά οργανωμένοι και με διακριτούς ρόλους

Τα έως τώρα στοιχεία φέρουν τον ηγούμενο σε ρόλο σκληρού διαπραγματευτή. Ο ηγούμενος και ο βοηθός του φαίνεται ότι «έκαναν ταμείο», έβλεπαν ποια κειμήλια είχαν αξία, υπήρχε τιμοκατάλογος.

Ρόλο κλειδί φαίνεται να είχε ένας 69χρονος που διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με δημοπρατικές εταιρείες στο εξωτερικό, κυρίως σε Κύπρο και Γερμανία. Ο μεσολαβητής για τους πωλητές και τους αρχαιοκάπηλους ήταν ο ενεχυροδανειστής.