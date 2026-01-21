Από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στους δρόμους εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη στο Μαρούσι, το νερό της βροχής που έχει συσσωρευτεί έχει καλύψει σχεδόν τα 2/3 της γέφυρας. Τα οχήματα στο σημείο παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στα νερά .

Ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι οδηγοί των οχημάτων βγήκαν από μόνοι τους.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται πως συνολικά οι κλήσεις στην Πυροσβεστική μέχρι τώρα έχουν φθάσει τις 160. Αφορούν αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κυρίως υπόγεια, ενώ είκοσι έξι κλήσεις έχουν γίνει για κοπές δένδρων.