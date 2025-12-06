Τρομακτικό είναι το τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι λόγω της κακοκαιρίας Byron στη Μαλακάσα.

Οδηγός καταγράφεται σε βίντεο να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και διασχίζει διαγώνια την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας.

Αρχικά προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στην συνέχεια έπεσε πάνω σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο και το λεωφορείο.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με το αυτοκίνητο να διασχίζει διαγωνία την Εθνικη Οδό: