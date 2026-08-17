Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Χαλάνδρι, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου μετά από την συγκρουσή του με σταθμευμένο όχημα.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Καραολή και Δημητρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μπροστινή δεξιά ρόδα του προσέκρουσε στην πίσω αριστερή ρόδα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ΙΧ αναποδογύρισε στιγμιαία και στη συνέχεια προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα, το οποίο βρισκόταν παρκαρισμένο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τα τραύματά του, ο οδηγός, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από τη καμπίνα του κατεστραμμένου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματισμένο οδηγό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από τη διαδοχική πρόσκρουση δεν σημειώθηκε κανένας άλλος τραυματισμός διερχόμενου ή πεζού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο ατύχημα διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας.