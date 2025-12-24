Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε παραμονή Χριστουγέννων, στις 08:30 το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και αναποδογύρισε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο όχημα οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το Ι.Χ.

Δείτε σχετικές εικόνες:

Από το τροχαίο υπήρξε ένας τραυματίας, ο οποίος άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: KorinthosTv