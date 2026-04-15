Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/4/2026) στο Αγρίνιο, όταν ένα αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε φούρνο, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Δυρού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν λύθηκε το χειρόφρενο σταθμευμένου Ι.Χ., το οποίο άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα.

Το όχημα ανέβηκε τα σκαλοπάτια της επιχείρησης και προσέκρουσε με δύναμη στην πρόσοψη, καταστρέφοντας τη μεγάλη τζαμαρία. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα. Ωστόσο, οι υλικές ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και στο όχημα, είναι σημαντικές.