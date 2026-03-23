Άγιο είχαν, κυριολεκτικά, οι θαμώνες καφετέριας επί της Χαριλάου Τρικούπη, που είδαν ένα αυτοκίνητο να πέφτει… πάνω τους, καθώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Το όχημα έπεσε πάνω στα τραπεζάκια, αλλά και στην τζαμαρία της καφετέριας, ευτυχώς όμως δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός των θαμώνων. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, τραυματίστηκε ένας διανομέας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός, που είναι αλλοδαπός, έχει συλληφθεί και οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να συγκρούστηκε με τον διανομέα που τραυματίστηκε.

