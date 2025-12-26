Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην Αρτέμιδα.

Ερωτηματικά υπάρχουν γύρω από αυτό το ατύχημα για τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε και για το που βρίσκεται ο οδηγός.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στην οδό Αγίου Ιωάννου, στο ύψος της στάσης «Τρόλεϊ». Αρχικά, το όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα σήμανσης και στη συνέχεια κατέληξε σε παρακείμενο οικόπεδο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το πρωί των Χριστουγέννων εντοπίστηκε παρατημένο το αυτοκίνητο, χωρίς δηλαδή τη παρουσία, οδηγού ή επιβατών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς ακριβώς σημειώθηκε το τροχαίο, ούτε αν από το συμβάν υπήρξε τραυματισμός.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αν ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μόνος του ή με βοήθεια.

Πηγή: irafina.gr