Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι λιμενικές αρχές στον Πειραιά, το πρωί της Πέμπτης 04/06 μετά από αναφορά για πτώση οχήματος (πιθανότατα ταξί) στη θάλασσα, μέσα στον χώρο του κεντρικού λιμανιού, και συγκεκριμένα στην πύλη Ε4. Στο σημείο έσπευσαν λιμενικοί και διασώστες για την επιχείρηση εντοπισμού του οχήματος, που δεν είναι ακόμα σαφές αν έχει επιβάτες και πόσους. Επιτόπου βρίσκεται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Δύτες με φακούς υψηλής δέσμης ετοιμάζονται να καταδυθούν στα νερά του λιμανιού, στο σημείο που έχει εντοπιστεί το όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στην ζώνη του επιβατικού λιμένα, από όπου αναχωρούν τα πλοία της γραμμής.

Τα αίτια που οδήγησαν το όχημα στην πτώση στο λιμάνι (αν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, λάθος χειρισμό ή άλλη αιτία) τελούν υπό διερεύνηση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το οποίο συγκεντρώνει μαρτυρίες από όσους βρέθηκαν στο σημείο και αντιλήφθηκαν την πτώση του οχήματος και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ΟΛΠ.