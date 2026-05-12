Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Ποσειδωνίας, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα, στο Κανάλι του Ισθμού, από την πλευρά του Κορινθιακού Κόλπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στο νερό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και δυνάμεις διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

