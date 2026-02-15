Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν αυτοκίνητο εντοπίστηκε τυλιγμένο στις φλόγες στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όχημα που κινείτο στην επαρχιακή οδό Τυμπακίου-Μοιρών στη Μεσαρά εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο ΙΧ.

Ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το όχημα και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα με τέσσερις άντρες που μέσα σε λίγη ώρα έσβησαν την φωτιά.

Σημειώνεται πως ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία ενώ το ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πηγή: Patris