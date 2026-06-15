Σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με πέντε συνολικά τραυματίες, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, στην οδό Άργους, στο ύψος της Νέας Τίρυνθας.

Το ατύχημα συνέβη όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε πέτρινη μάντρα με κάγκελα και σιδερένια αυλόπορτα οικίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, 2 ενήλικες και τρία μικρότερα παιδιά, όλοι τους Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν στο όχημα, ενώ προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο αυτοκίνητο και την οικία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ιδιωτικά μέσα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr