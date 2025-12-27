Αναπάντεχο τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί στην διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Φαβιέρου στην Πάτρα.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, ένα αυτοκίνητο «καρφώθηκε» για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, στο πίσω μέρος ενός απορριμματοφόρου, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.
Ο άνδρας ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η οδός Κορίνθου παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα, με την κυκλοφορία των οχημάτων στη συνέχεια να αποκαθίσταται.
