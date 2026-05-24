Φρικτό τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 29χρονο νεαρό, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 24 Μαΐου, στο κέντρο της Ζαχάρως.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, όταν το επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος νέος, κινούμενο με κατεύθυνση από την Κυπαρισσία προς τη Ζαχάρω, προσέκρουσε με εξαιρετική σφοδρότητα στο πίσω μέρος μιας σταθμευμένης νταλίκας. Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος του οδηγού ήταν ακαριαίος.

Στο σημείο της σύγκρουσης μετέβη άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν για αρκετή ώρα, προκειμένου να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο που είχε σφηνώσει κάτω από το βαρύ όχημα.

Η δύσκολη επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου, ο οποίος δυστυχώς είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα τελούν υπό διερεύνηση από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου.