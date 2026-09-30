Οδηγός αυτοκινήτου «καρφώθηκε» με το όχημά του σε τζαμαρία καταστήματος στην λεωφόρο Κηφισίας τα ξημερώματα της Τετάρτης 30/09.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ του, με αποτέλεσμα το όχημα να βγει εκτός δρόμου, να ανέβει στο πεζδρόμιο και να «εισβάλει» στην πρόσοψη της επιχείρησης. Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στη βιτρίνα του καταστήματος, καθώς και στο μπροστινό τμήμα του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.