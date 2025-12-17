Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβαίνοντες σε επιβατικό αυτοκίνητο το απόγευμα της Τετάρτης 17/12, όταν το όχημά τους τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούνταν στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο 120οχλμ, στο ρεύμα προς Τρίπολη.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον οδηγό να διατηρεί την ψυχραιμία του και να ακινητοποιεί εγκαίρως το όχημα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), μόλις αντελήφθη καπνούς να βγαίνουν από τον κινητήρα.

Οι επιβάτες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο με ασφάλεια. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους με πέντε άνδρες, οι οποίοι κατέσβεσαν την πυρκαγιά. Το όχημα υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία στο τμήμα της Εθνικής Οδού διεξήχθη για λίγη ώρα με χαμηλές ταχύτητες υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.

Πηγή: korinthostv