Ένα αυτοκίνητο πήρε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το μεσημέρι της Τρίτης (18/8/26).

Σύμφωνα με το LamiaReport, το αυτοκίνητο κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν στο ύψος μετά το Olympus Plaza και πριν το Σχηματάρι, έπιασε φωτιά.

Μέχρι ο οδηγός του να το σταματήσει το αμάξι είχε σκορπίσει φωτιές παντού στο πρανές και σε απόσταση αρκετών μέτρων, ενώ μετά από λίγο τυλίχτηκε κι εκείνο στις φλόγες.

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