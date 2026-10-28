Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου στην Τήνο, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 5χρονο παιδί. Το συμβάν έλαβε χώρα στη χερσαία ζώνη του λιμανιού, στο ύψος της παραλιακής οδού και συγκεκριμένα μπροστά από τον χώρο της παιδικής χαράς.

Σύμφωνα με το Tinos Live TV, ο ανήλικος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από διερχόμενο Ι.Χ. επιβατικό όχημα και να καταλήξει στο έδαφος τραυματισμένος.

Ανήλικος πίσω από το τιμόνι

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο συμβάν βρισκόταν ένας 17χρονος. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η τοπική Λιμενική Αρχή, καθώς η παράσυρση σημειώθηκε εντός της ζώνης ευθύνης του λιμανιού.

Η διακομιδή και η έρευνα των αρχών

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τήνου, όπου το ιατρικό προσωπικό τού παρείχε τις πρώτες βοήθειες και το υπέβαλε σε όλες τις απαραίτητες κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Την πλήρη προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών και αιτιών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Τήνου.