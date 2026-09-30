Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 08:00 το πρωί στα Σεπόλια, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο στη συμβολή των οδών Αδμητού και Περγάμου.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση.