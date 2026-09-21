Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας. Η 16χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση η ανήλικη εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, φέροντας τραύμα στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Τροχαίας. Η 16χρονη διακομίστηκε χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου εξετάστηκε από ορθοπαιδικό και χειρουργό.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενη προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά η Τροχαία.