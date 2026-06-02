Αναστάτωση προκλήθηκε έξω από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, όταν ένα 16χρονο παιδί, μαθητής της Β’ Λυκείου παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Σύμφωνα με την neakriti, στο σημείο επικράτησε πανικός. Οι συμμαθητές του και οι εκπαιδευτικοί σοκαρισμένοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και άμεσα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τις απαραίτητες εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι επαναφέρουν το ζήτημα της οδικής ασφάλειας έξω από το σχολικό συγκρότημα. Σύμφωνα με καταγγελία γονέα στο neakriti.gr, στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των μαθητών, ενώ παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα.

Όπως αναφέρουν οι γονείς, καθημερινά εκατοντάδες μαθητές διασχίζουν τον δρόμο, την ώρα που αρκετοί οδηγοί κινούνται με αυξημένες ταχύτητες, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τα παιδιά.

Το σημερινό τροχαίο έχει εντείνει την αγωνία των οικογενειών, με γονείς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας στην περιοχή, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.