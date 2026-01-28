Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, έξω από το σχολικό συγκρότημα «Τάλως» στο Ηράκλειο, όταν ένα μικρό παιδί παρασύρθηκε από όχημα λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η neakriti.gr, ένα κόκκινο αυτοκίνητο χτύπησε με τον καθρέπτη του το παιδί, που συνοδευόταν από τη μητέρα του, και το πέταξε στο έδαφος, επί της οδού Μάχης Κρήτης.

Το παιδί, πιθανότατα νηπιαγωγείου, υπέστη χτύπημα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τρέχει αίμα από την πληγή, αν και η κατάσταση του δεν κρίνεται σοβαρή. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και την παρακολούθηση της κατάστασης.

Επιτόπου έφτασε και η αστυνομία, προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος, διαπιστώνοντας τυχόν ευθύνες του οδηγού.