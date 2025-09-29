Το απόγευμα της Δευτέρας (29/9), λίγα λεπτά πριν τις 16:00, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πεζός που βρισκόταν σε διάβαση, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα τύπου κλούβας, στην πλατεία Ομήρου στα Ιωάννινα.

Στο σημείο έσπευσαν και 2 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τον απεγκλωβισμό του, καθώς ο ηλικιωμένος βρέθηκε κάτω από το όχημα.

Έτσι με τη χρήση γρύλου ανυψώθηκε το αυτοκίνητο, ώστε να απεγκλωβιστεί ο τραυματίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο ηλικιωμένος άνδρας έχει τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο ΠΓΝΙ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω σημείο, οι διαβάσεις για τους πεζούς έχουν ξεθωριάσει, και δεν είναι εύκολα και άμεσα ορατές από τους οδηγούς.

Πηγή: epirus-tv-news.gr