Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον Κηφισό, με έναν τραυματία.

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Σημειώνεται πως ο πεζός είναι σοβαρά τραυματισμένος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο σημείο εξαιτίας του συμβάντος. Ειδικότερα, το ρεύμα προς Πειραιά είναι αδιάβατο.

Οι Αρχές βρίσκονται στο σημείο με σκοπό να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.