Φωτογραφίες – βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης
Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (21/11), σε αυτοκίνητο στην οδό Προμηθέως και Λυκούργου στην Βούλα.
Το Ι.Χ. πήρε φωτιά εν κινήσει, και η οδηγός, μια γυναίκα γύρω στα 65 έτη βγήκε έντρομη από το όχημα.
Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής και με την βοήθειά τους, αλλά και των περαστικών, η φωτιά περιορίστηκε.
Δυστυχώς το αμάξι κάηκε ολοσχερώς. Προς το παρόν άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.
Δείτε βίντεο από το συμβάν:
Δείτε εικόνες: