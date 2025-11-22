Φωτογραφίες – βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (21/11), σε αυτοκίνητο στην οδό Προμηθέως και Λυκούργου στην Βούλα.

Το Ι.Χ. πήρε φωτιά εν κινήσει, και η οδηγός, μια γυναίκα γύρω στα 65 έτη βγήκε έντρομη από το όχημα.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής και με την βοήθειά τους, αλλά και των περαστικών, η φωτιά περιορίστηκε.

Δυστυχώς το αμάξι κάηκε ολοσχερώς. Προς το παρόν άγνωστη παραμένει η αιτία της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο από το συμβάν:

Δείτε εικόνες: